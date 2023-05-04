КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 05:49

Силы ПВО сбили дрон в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об уничтожении БПЛА силами ПВО

Российские силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА", — написал Гусев в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, жертв и разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

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Ранее в Ростовской области беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате инцидента никто не пострадал.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
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