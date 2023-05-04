Силы ПВО сбили дрон в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об уничтожении БПЛА силами ПВО
Российские силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА", — написал Гусев в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, жертв и разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее в Ростовской области беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС / Минобороны РФ