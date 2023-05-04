Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью в районе села Киселёвка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", — написал глава региона в телеграм-канале.