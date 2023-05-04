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3 мая, 21:30

На Кубани полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами

В краснодарском посёлке Волна потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ликвидация была объявлена в 23:42.

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Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно в ночь на 3 мая. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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