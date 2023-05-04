На Кубани полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно в ночь на 3 мая. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников.