На Кубани полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами
В краснодарском посёлке Волна потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами
Возгорание резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ликвидация была объявлена в 23:42.
Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно в ночь на 3 мая. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников.
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Кадр видео t.me / SHOT