Попадание в цель и взрыв: Камеры сняли налёт ударных дронов на нефтебазу на Кубани
На видео попал момент атаки беспилотниками нефтебазы в Краснодарском крае
Появилось видео удара беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, ещё один был сбит на подлёте к объекту. Кадры публикует SHOT со ссылкой на источник.
Момент атаки дронами нефтебазы в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT
"Вот в левом верхнем углу летит, идёт работа ПВО. Первый сбит. Чуть выше появляется второй. На него отправляется ракета ПВО, но не успевает", — объяснил закадровый голос.
На ролике видно, что система ПВО действительно уничтожила первый дрон, но второй успел атаковать одну из цистерн нефтебазы, в результате прогремел взрыв.
Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно сегодня ночью. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух БПЛА.
t.me / SHOT