Появилось видео удара беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, ещё один был сбит на подлёте к объекту. Кадры публикует SHOT со ссылкой на источник.

Момент атаки дронами нефтебазы в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT

"Вот в левом верхнем углу летит, идёт работа ПВО. Первый сбит. Чуть выше появляется второй. На него отправляется ракета ПВО, но не успевает", — объяснил закадровый голос.

На ролике видно, что система ПВО действительно уничтожила первый дрон, но второй успел атаковать одну из цистерн нефтебазы, в результате прогремел взрыв.