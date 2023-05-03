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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 12:28
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Камеры сняли налёт ударных дронов на нефтебазу на Кубани

На видео попал момент атаки беспилотниками нефтебазы в Краснодарском крае

Появилось видео удара беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, ещё один был сбит на подлёте к объекту. Кадры публикует SHOT со ссылкой на источник.

Момент атаки дронами нефтебазы в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT

"Вот в левом верхнем углу летит, идёт работа ПВО. Первый сбит. Чуть выше появляется второй. На него отправляется ракета ПВО, но не успевает", — объяснил закадровый голос.

На ролике видно, что система ПВО действительно уничтожила первый дрон, но второй успел атаковать одну из цистерн нефтебазы, в результате прогремел взрыв.

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Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно сегодня ночью. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух БПЛА.

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t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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