Военный эксперт оценил опасность украинских дронов для российских АЭС

Взорвать атомные реакторы дронами ВСУ просто физически невозможно: АЭС устроены так, что должны выдерживать падение самолёта. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он уточнил, что нужно понимать мощность боезаряда украинских беспилотников: в случае атак они могут лишь повредить цеха станций.

"Атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолёта. Другое дело, что эти беспилотники, допустим, могут попасть в турбинный цех. Вот его повредить можно. Электрогенераторный цех повредить можно. Но я полагаю, что сам реактор нельзя", — рассказал Тимошенко.

Полковник также добавил, что атаками беспилотников на АЭС киевский режим на самом деле хочет лишь запугать российскую общественность.