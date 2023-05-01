Военный эксперт оценил опасность украинских дронов для российских АЭС
Полковник в отставке Тимошенко: Атаки дронов ВСУ на АЭС РФ бессмысленны
Взорвать атомные реакторы дронами ВСУ просто физически невозможно: АЭС устроены так, что должны выдерживать падение самолёта. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он уточнил, что нужно понимать мощность боезаряда украинских беспилотников: в случае атак они могут лишь повредить цеха станций.
"Атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолёта. Другое дело, что эти беспилотники, допустим, могут попасть в турбинный цех. Вот его повредить можно. Электрогенераторный цех повредить можно. Но я полагаю, что сам реактор нельзя", — рассказал Тимошенко.
Полковник также добавил, что атаками беспилотников на АЭС киевский режим на самом деле хочет лишь запугать российскую общественность.
Как писал ранее Лайф, украинские войска пытались ударить по Курской АЭС с помощью беспилотника. ВСУ открыли огонь по району крупнейшей в регионе атомной электростанции.
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