Турбинный зал Запорожской АЭС получил повреждения при налёте ударного дрона ВСУ

В турбинном зале на Запорожской АЭС взрывной волной выбило оконные стёкла в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире "Россия-24".

"Окна в турбинном зале, действительно, выбиты. Выбиты они были взрывной волной. Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они в этом смысле тоже не прекращают эту активность", — пояснил он.