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Опубликовано 22 апреля 2023, 10:41

Турбинный зал Запорожской АЭС получил повреждения при налёте ударного дрона ВСУ

Карчаа: В турбинном зале ЗАЭС выбило окна взрывом после атаки дрона ВСУ

В турбинном зале на Запорожской АЭС взрывной волной выбило оконные стёкла в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире "Россия-24".

"Окна в турбинном зале, действительно, выбиты. Выбиты они были взрывной волной. Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они в этом смысле тоже не прекращают эту активность", — пояснил он.

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Напомним, Украина пытается продолжать обстрелы ЗАЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг станции была уже близко, но Киев заблокировал её.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
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