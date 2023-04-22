Турбинный зал Запорожской АЭС получил повреждения при налёте ударного дрона ВСУ
Карчаа: В турбинном зале ЗАЭС выбило окна взрывом после атаки дрона ВСУ
В турбинном зале на Запорожской АЭС взрывной волной выбило оконные стёкла в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире "Россия-24".
"Окна в турбинном зале, действительно, выбиты. Выбиты они были взрывной волной. Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они в этом смысле тоже не прекращают эту активность", — пояснил он.
Напомним, Украина пытается продолжать обстрелы ЗАЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг станции была уже близко, но Киев заблокировал её.
ТАСС / Андрей Рубцов