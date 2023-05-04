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4 мая, 03:34

МЧС: Пожарные ликвидировали возгорание на Ильском НПЗ на Кубани

Пожарные полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В 05:17 полная ликвидация пожара", — проинформировали в ведомстве.

Тушение пожара на Ильском НПЗ. Видео © T.me / Вениамин Кондратьев

На Кубани полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами

На Кубани полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами

Напомним, резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода загорелся ночью 4 мая после падения беспилотника. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

Обложка ©

T.me / Вениамин Кондратьев

Юлия Коновалова
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