МЧС: Пожарные ликвидировали возгорание на Ильском НПЗ на Кубани
Пожарные полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.
"В 05:17 полная ликвидация пожара", — проинформировали в ведомстве.
Тушение пожара на Ильском НПЗ. Видео © T.me / Вениамин Кондратьев
Напомним, резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода загорелся ночью 4 мая после падения беспилотника. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
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T.me / Вениамин Кондратьев