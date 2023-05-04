Резервуар Ильского НПЗ загорелся на Кубани после падения беспилотника

Пожар произошёл в резервуаре нефтеперерабатывающего завода в посёлке Ильский Северского района Краснодарского края. По данным ТАСС, ссылающегося на экстренные службы, его причиной стало падение беспилотника.

На место выехали пожарные подразделения. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, около трёх часов ночи было слышно несколько сильных хлопков, а затем стало видно зарево.