Резервуар Ильского НПЗ загорелся на Кубани после падения беспилотника
Ильский НПЗ. Обложка © T.me / Вениамин Кондратьев
Пожар произошёл в резервуаре нефтеперерабатывающего завода в посёлке Ильский Северского района Краснодарского края. По данным ТАСС, ссылающегося на экстренные службы, его причиной стало падение беспилотника.
На место выехали пожарные подразделения. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, около трёх часов ночи было слышно несколько сильных хлопков, а затем стало видно зарево.
К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной пожара на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников. К настоящему моменту пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.