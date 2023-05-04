Российские войска отбили атаку дронов ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области

Бойцы подразделения противовоздушной обороны группировки "Днепр" ВС РФ отбили атаку украинских дронов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв.

"Отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населённых пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — приводит его слова РИА "Новости".

Также в ходе выполнения задачи СВО огнём артиллерии была поражена живая сила противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, удалось уничтожить миномётные расчёты и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Помимо этого, в районе Бургунки и Львова была выведена из строя автомобильная бронетанковая техника, а также сорваны ротации подразделений противника на линии боевого соприкосновения.