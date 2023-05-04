Российские войска отбили атаку дронов ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области
ВС РФ отбили атаку БПЛА на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области
Бойцы подразделения противовоздушной обороны группировки "Днепр" ВС РФ отбили атаку украинских дронов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв.
"Отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населённых пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — приводит его слова РИА "Новости".
Также в ходе выполнения задачи СВО огнём артиллерии была поражена живая сила противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, удалось уничтожить миномётные расчёты и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Помимо этого, в районе Бургунки и Львова была выведена из строя автомобильная бронетанковая техника, а также сорваны ротации подразделений противника на линии боевого соприкосновения.
Ранее Лайф рассказывал об успехах российских военных на Донецком направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, нашим бойцам удалось поразить почти 400 украинских военных, в том числе иностранных наёмников, выступающих на поле боя за Киев. Кроме того, ВСУ лишились танка, четырёх боевых бронированных машин и четырёх авто, гаубиц Д-20 и Д-30.
ТАСС / Андрей Рубцов