Российские военные впервые перехватили американскую умную бомбу JDAM в зоне СВО
Минобороны РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM
Минобороны РФ впервые сообщило об американской управляемой бомбе JDAM, которую российским бойцам удалось перехватить в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель МО России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, за сутки украинская сторона лишилась склада боеприпасов в Сумской области, а в районе посёлка Степногорск российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.
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