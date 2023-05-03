Российские военные впервые перехватили американскую умную бомбу JDAM в зоне СВО

Минобороны РФ впервые сообщило об американской управляемой бомбе JDAM, которую российским бойцам удалось перехватить в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель МО России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM", — сказал он в ходе брифинга.