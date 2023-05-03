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3 мая, 12:02

Российские военные впервые перехватили американскую умную бомбу JDAM в зоне СВО

Минобороны РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM

Минобороны РФ впервые сообщило об американской управляемой бомбе JDAM, которую российским бойцам удалось перехватить в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель МО России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM", — сказал он в ходе брифинга.

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Кроме того, за сутки украинская сторона лишилась склада боеприпасов в Сумской области, а в районе посёлка Степногорск российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

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Shutterstock

Николь Вербер
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