ВСУ лишились склада боеприпасов в Сумской области

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что в районе посёлка Степногорск была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.