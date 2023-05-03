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Опубликовано 3 мая 2023, 11:44
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ВСУ лишились склада боеприпасов в Сумской области

Минобороны: Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что в районе посёлка Степногорск была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

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Ранее российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ. Минобороны показало кадры работы 152-миллиметровой самоходной установки "Акация".

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Getty Images / Metin Aktas

Никита Никонов
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