ВСУ лишились склада боеприпасов в Сумской области
Минобороны: Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
Представитель Минобороны добавил, что в районе посёлка Степногорск была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.
Ранее российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ. Минобороны показало кадры работы 152-миллиметровой самоходной установки "Акация".
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