Российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ
Командир "Акации" заявил об уничтожении артиллеристами наступавших пехотинцев ВСУ
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили значительное количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление, рассказал командир 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация". Кадры работы комплекса показало Министерство обороны РФ.
Российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20–25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас", — сообщил российский военный.
По словам командира "Акации", расчёт ведёт работу осколочно-фугасными снарядами по пехоте противника, фортификационным укреплениям, вражеским батареям, бункерам и блиндажам. Как напомнили в Министерстве обороны, каждый снаряд комплекса попадает точно в цель.
Ранее расчёт самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинской армии. После атаки военная техника вступить в бой не смогла.
Минобороны РФ