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Опубликовано 3 мая 2023, 03:45
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Российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ

Командир "Акации" заявил об уничтожении артиллеристами наступавших пехотинцев ВСУ

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили значительное количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление, рассказал командир 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация". Кадры работы комплекса показало Министерство обороны РФ.

Российские артиллеристы уничтожили отряд наступавших пехотинцев ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20–25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас", — сообщил российский военный.

По словам командира "Акации", расчёт ведёт работу осколочно-фугасными снарядами по пехоте противника, фортификационным укреплениям, вражеским батареям, бункерам и блиндажам. Как напомнили в Министерстве обороны, каждый снаряд комплекса попадает точно в цель.

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Ранее расчёт самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинской армии. После атаки военная техника вступить в бой не смогла.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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