ВС РФ за сутки уничтожили до 290 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 290 украинских военных и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наёмников", — сказал он во вторник.

Представитель ведомства добавил, что российские военнослужащие также уничтожили один танк противника, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.