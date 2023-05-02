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Опубликовано 2 мая 2023, 12:46
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ВС РФ за сутки уничтожили до 290 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 290 украинских военных и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наёмников", — сказал он во вторник.

Представитель ведомства добавил, что российские военнослужащие также уничтожили один танк противника, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.

Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ
Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Ранее Лайф писал о том, что подразделения российской группировки "Юг" нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении. Таким образом, оказался уничтожен вагон с боеприпасами для ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Илья Суриков
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