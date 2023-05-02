ВС РФ за сутки уничтожили до 290 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении
За сутки на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 290 украинских военных и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наёмников", — сказал он во вторник.
Представитель ведомства добавил, что российские военнослужащие также уничтожили один танк противника, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.
Ранее Лайф писал о том, что подразделения российской группировки "Юг" нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении. Таким образом, оказался уничтожен вагон с боеприпасами для ВСУ.
Vk / Минобороны России