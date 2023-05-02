Бойцы ВС РФ поразили ж/д станцию в Краматорске, уничтожив вагон с боеприпасами ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили железнодорожную станцию в Краматорске
Подразделения российской группировки "Юг" нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении, уничтожив вагон с боеприпасами для украинской армии. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ. Заявление прозвучало в видео, распространённом Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил об ударе по ж/д станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении нанесён удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами", — сообщил он.
По словам Астафьева, также были поражены пункты временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады в районе Константиновки.
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