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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 02:12
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Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Минобороны: Расчёт комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Расчёт самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинской армии. Об этом рассказал командир взвода ПТРК.

Российский боец сообщил, что комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Была отражена атака танков. Танки мы поразили, и в бой они больше вступить не смогли. Мы находились на рубеже нашего развёртывания и знали, что возможна вероятность прорыва танков. Вышли два танка на нас из лесополосы. Мы предприняли всё, чтобы их остановить", — сказал российский военный в видео, распространённом Минобороны РФ.

Также боец рассказал, что "Штурм-С" стреляет на расстояние от пяти до шести тысяч метров — в зависимости от установленных ракет. В министерстве добавили, что российские военные успешно применяют данный комплекс для уничтожения танков, техники и инженерных сооружений ВСУ.

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Ранее военнослужащие группировки "Восток" пресекли действия двух разведгрупп Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано восемь бойцов. Кроме того, расчётом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены БПЛА "Фурия" и "Валькирия".

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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