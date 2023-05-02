Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ
Минобороны: Расчёт комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ
Расчёт самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинской армии. Об этом рассказал командир взвода ПТРК.
Российский боец сообщил, что комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"Была отражена атака танков. Танки мы поразили, и в бой они больше вступить не смогли. Мы находились на рубеже нашего развёртывания и знали, что возможна вероятность прорыва танков. Вышли два танка на нас из лесополосы. Мы предприняли всё, чтобы их остановить", — сказал российский военный в видео, распространённом Минобороны РФ.
Также боец рассказал, что "Штурм-С" стреляет на расстояние от пяти до шести тысяч метров — в зависимости от установленных ракет. В министерстве добавили, что российские военные успешно применяют данный комплекс для уничтожения танков, техники и инженерных сооружений ВСУ.
Ранее военнослужащие группировки "Восток" пресекли действия двух разведгрупп Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано восемь бойцов. Кроме того, расчётом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены БПЛА "Фурия" и "Валькирия".
Минобороны РФ