Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

"Была отражена атака танков. Танки мы поразили, и в бой они больше вступить не смогли. Мы находились на рубеже нашего развёртывания и знали, что возможна вероятность прорыва танков. Вышли два танка на нас из лесополосы. Мы предприняли всё, чтобы их остановить", — сказал российский военный в видео, распространённом Минобороны РФ.