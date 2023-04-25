Лётчик рассказал, как Ми-35 обходит украинскую ПВО
Командир вертолёта Ми-35 рассказал о применении тактики огибания рельефа
Чтобы выполнять задачи в рамках военной спецоперации, как можно реже попадая под обстрелы украинских сил ПВО, экипажи вертолётов Ми-35 задействуют тактику максимального "огибания" рельефа. Об этом рассказал командир экипажа такого вертолёта с позывным Кабан.
Пилоты Ми-35 раскрыли тактику обхода украинской ПВО. Видео © Telegram / Минобороны России
"Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, лесопосадок, проводов, ближайшей обстановки, потому что бывает, высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трёх-пяти метрах", — пояснил он на видео, представленном в Telegram-канале Минобороны РФ.
По словам лётчика, эта техника очень надёжна, помогает выйти из сложных ситуаций, которые "в голове даже не обрисовать". По словам Кабана, самое сложное — уклоняться от противодействия неприятеля.
Ранее Минобороны показало кадры работы самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" по укреплённым позициям ВСУ в лесном массиве. Расположение противника удалось выявить благодаря разведывательному дрону, после чего по его окопу было произведено несколько точных залпов.
Минобороны РФ