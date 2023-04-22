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Опубликовано 22 апреля 2023, 11:49
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Минобороны показало видео удара из САУ "Нона-С" по позициям ВСУ в лесу

Минобороны РФ показало кадры работы самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" по укреплённым позициям ВСУ в лесном массиве. Расположение противника удалось выявить благодаря разведывательному дрону, после чего по его окопу было произведено несколько точных залпов.

Кадры работы российских десантников по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно... Опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены", подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Ранее в Минобороны показывали кадры работы пушек "Рапира" по украинской пехоте. На видеоролике видно, как мобилизованные артиллеристы ведут огонь с закрытых позиций, корректируют его с дрона и контролируют поражение сил противника.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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