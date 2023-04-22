Минобороны показало видео удара из САУ "Нона-С" по позициям ВСУ в лесу

Минобороны РФ показало кадры работы самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" по укреплённым позициям ВСУ в лесном массиве. Расположение противника удалось выявить благодаря разведывательному дрону, после чего по его окопу было произведено несколько точных залпов.

Кадры работы российских десантников по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно... Опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.