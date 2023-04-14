Минобороны показало, как из пушек "Рапира" бьют по пехоте ВСУ

Артиллеристы Западного военного округа показали, как наносят поражающие удары по укрывшейся в здании украинской пехоте при помощи 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира". Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Удары из "Рапиры" по пехоте ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На этих кадрах показано ведение огня с закрытых позиций, а также корректировка ударов с беспилотника и контроль поражения пехоты ВСУ. Причём Минобороны показало расчёты, укомплектованные мобилизованными.

"Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей — пять-семь километров. В основном цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа", — пояснил командир противотанковой батареи с позывным Метис.

Он подчеркнул, что расчёты безостановочно меняют позиции, ведь противник использует дроны, чтобы найти локации, с которых производились выстрелы. По данным Минобороны, артиллеристы ЗВО наносят поражающие удары по артиллерийским батареям украинской армии, оборонительным сооружениям, пунктам управления, огневым средствам, складам боеприпасов, оружия и военной техники неприятеля.