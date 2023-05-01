Пригожин рассказал о продвижении бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске за сутки
Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артёмовске ещё на 120 метров
Сегодня, 1 мая, подразделения российских войск продвинулись примерно на 120 метров по территории Артёмовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"За сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись на Бахмуте до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями", — приводит пресс-служба его слова.
Ранее Пригожин сообщал, что за 30 апреля бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.
ТАСС / Валентин Спринчак