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Опубликовано 1 мая 2023, 18:57
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Пригожин рассказал о продвижении бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске за сутки

Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артёмовске ещё на 120 метров

Сегодня, 1 мая, подразделения российских войск продвинулись примерно на 120 метров по территории Артёмовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"За сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись на Бахмуте до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями", — приводит пресс-служба его слова.

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Ранее Пригожин сообщал, что за 30 апреля бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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