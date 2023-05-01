Пригожин рассказал о продвижении бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске за сутки

Сегодня, 1 мая, подразделения российских войск продвинулись примерно на 120 метров по территории Артёмовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.