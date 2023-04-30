КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 12:07

Минобороны: Штурмовые отряды заняли ещё четыре квартала Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами", — сказал он.

Под контролем ВСУ осталось меньше 3 квадратных километров Артёмовска

Под контролем ВСУ осталось меньше 3 квадратных километров Артёмовска

Как указал представитель российского военного ведомства, подразделения ВДВ в ходе боёв за Артёмовск сковывают противника на северной и южной окраинах города.

Ранее сообщалось, что около 300 тысяч ящиков с советским оружием нашли бойцы ЧВК "Вагнер" в освобождённых соляных шахтах в селе Парасковиевка под городом Соледар в ДНР.

Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился

Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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