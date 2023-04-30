Минобороны: Штурмовые отряды заняли ещё четыре квартала Артёмовска
Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовска и овладели четырьмя кварталами", — сказал он.
Как указал представитель российского военного ведомства, подразделения ВДВ в ходе боёв за Артёмовск сковывают противника на северной и южной окраинах города.
Ранее сообщалось, что около 300 тысяч ящиков с советским оружием нашли бойцы ЧВК "Вагнер" в освобождённых соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром в ДНР.
ТАСС / Валентин Спринчак