Минобороны: Штурмовые отряды заняли ещё четыре квартала Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовска и овладели четырьмя кварталами", — сказал он.

Как указал представитель российского военного ведомства, подразделения ВДВ в ходе боёв за Артёмовск сковывают противника на северной и южной окраинах города.