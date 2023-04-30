В шахтах под Соледаром остались огромные склады советского оружия

Около 300 тысяч ящиков с советским оружием нашли бойцы ЧВК "Вагнер" в освобождённых соляных шахтах в селе Парасковиевка под городом Соледар в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бойцы рассказали, что украинские силовики вывезли со складов часть оружия. Потом они заминировали оставшееся зажигательными бомбами.

"На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина образца 1941 года. — прим. Лайфа), в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объёмы, это помимо другого вооружения", — рассказал один из бойцов.

После перехода шахт под контроль ЧВК "Вагнер" их стали разминировать. Как оказалось, украинские военные сделали неправильное соединение, из-за чего взрыва на складах не было. В результате бойцы "Вагнера" нашли в проходе 4,5 тонны тротила с пластитом. Также в разных частях складов расставлены мины-ловушки.