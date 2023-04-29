ВСУ рекомендовали перейти в контрнаступление до саммита НАТО

Бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив рекомендовал украинской армии перейти в контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля. По его оценке, это нужно для успешных переговоров на встрече с членами альянса.

"Нам придётся идти вперёд, и я думаю, что это должно быть до саммита в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры", — пояснил он в эфире NTA.

Экс-нардеп уверен, что откладывать контратаку нельзя даже из-за нехватки боеприпасов у ВСУ, вызванную "бюрократическими проволочками в Евросоюзе". Но Стецькив признаёт, что снарядный голод может привести к провалу украинской операции, что в свою очередь повлияет на отношение к Киеву на Западе.