ВСУ до сих пор не начали контрнаступление из-за дождей на фронте, однако могут попытаться сделать это в преддверии 9 Мая. Такое мнение в эфире шоу "Дайте сказать!" высказал политолог Серей Марков. Он указал на антихристианскую сущность украинской идеологии, а погодные условия, по его словам, лишь доказывают любовь Бога к русским.

Мнение политолога Сергея Маркова о грядущем контрнаступлении ВСУ. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Там дожди невиданные <...> прямо там, где эти [ВСУ] хотели наступать. Ну, это специально, чтобы русские православные люди могли отпраздновать Пасху. Ну, теперь <...> они должны попытаться испортить 9 Мая. Мне говорят, что на фронте ходят слухи о том, что 5 мая может начаться [контрнаступление]... [Однако] наши готовы сами наступать. Наших войск больше, чем украинских", — заявил политолог.

Марков отметил, что, по всей видимости, российское командование выбрало тактику Курской битвы: изматывание противника в боях и дальнейший переход наших войск в контрнаступление.

Украинская же сторона, считает собеседник, планирует нанести три основных удара (Запорожское, Артёмовское и Угледарское направления) и несколько отвлекающих (Херсонское направление, Новая Каховка, Белгородская область, Сватово и Кременная). Для этого у ВСУ создана база подкрепления в Днепре, которая будет снабжать добившиеся успеха группировки.

Смысл захода в старые российские регионы политолог видит в желании президента Украины Владимира Зеленского создать информационную бомбу: мировые СМИ будут писать об этом как о неком "равенстве". В случае успеха контрнаступления, отметил Марков, Киев планирует продиктовать свои условия и осенью заключить перемирие.