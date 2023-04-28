"Православное ИГИЛ": Киево-Печерской лавре предрекли великое осквернение после изгнания монахов

Запад преследует цель разжечь на Украине религиозную войну по примеру длительного конфликта палестинцев и израильтян, поэтому идут захваты православных храмов и их разграбление. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в новом выпуске "Дайте сказать!".

Политолог Сергей Марков рассказал, почему Западу нужна религиозная война на Украине. Видео © "Дайте сказать!"

"Идея очень простая: сделать анти-Россию, вечную вражду Украины и России по принципу вражды палестинцев и израильтян, Пакистана и Индии. А для этого нужно сделать религиозную войну, поэтому их задача — все церкви отдать секте", — отметил он.

Политолог напомнил, что созданная на Украине ПЦУ — это секта и банда террористов, контролируемая иностранными спецслужбами, своего рода "православное ИГИЛ*". По его оценке, после окончательного изгнания священников из Киево-Печерской лавры обители грозит осквернение религиозными фанатиками, готовыми впоследствии стать террористами-смертниками на территории России.

"Они (Украина и США. — Прим. Лайфа) хотят открыть базу подготовки террористов, чтобы тем молодым ребятам, которым сейчас десять лет, мозги промыть хорошенько, чтобы через пять лет они приезжали в Москву, здесь взрывали себя поясом шахида в метро. Вот что они там делают, к сожалению. Поэтому, кстати сказать, и нужна специальная военная операция", — уверен политолог.

Марков подчеркнул, что за захватами храмов стоит Пентагон, который руководит действиями Киева, чтобы в конечном счёте получить затяжную религиозную войну и создавать террористов для атаки на неугодные страны. Полная версия очередного выпуска "Дайте сказать!" по ссылке.