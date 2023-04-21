Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об арестах казаков, охранявших обитель
Украинские силовики приступили к арестам казаков, которые охраняли территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
"Митрополит Павел заявил, что казаков, которые многие годы обеспечивали охрану Киево-Печерской лавры, арестовывают", — написано в телеграм-канале.
Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Сегодня полицейские опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам.
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