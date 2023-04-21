Наместнику Киево-Печерской лавры продлили "отлучение" от обители

Защите настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения и обязали священнослужителя отбывать домашний арест по месту жительства в селе Вороньков, что в 42 километрах от монастыря. Как передаёт украинское издание "Страна", он проведёт под домашним арестом ещё больше месяца.