Наместнику Киево-Печерской лавры продлили "отлучение" от обители
Суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото © Telegram / ТСН
Защите настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения и обязали священнослужителя отбывать домашний арест по месту жительства в селе Вороньков, что в 42 километрах от монастыря. Как передаёт украинское издание "Страна", он проведёт под домашним арестом ещё больше месяца.
Суд в Киеве отказал защите митрополита Павла в обжаловании меры пресечения. Видео © Telegram / "Политика страны"
"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом, наместник Киево-Печерской лавры остаётся под домашним арестом до 30 мая", — говорится в сообщении.
Напомним, на судебное заседание настоятеля Киево-Печерской лавры Павла доставили из больницы, куда он попал из-за плохого самочувствия. В итоге его обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Митрополита принудили носить электронный браслет и до 30 мая не посещать богослужений. СБУ подозревало его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".