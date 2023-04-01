Настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу всё же назначили домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. При этом отбывать наказание священнослужитель должен вдали от обители, несмотря на просьбу защиты, также до 30 мая ему запрещено посещать богослужения. Видео с оглашением решения суда опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".