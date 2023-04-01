Настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу всё же назначили домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. При этом отбывать наказание священнослужитель должен вдали от обители, несмотря на просьбу защиты, также до 30 мая ему запрещено посещать богослужения. Видео с оглашением решения суда опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".
Оглашение решения суда настоятелю лавры митрополиту Павлу. Видео © Telegram-канал / "Политика Страны"
По решению украинского суда митрополит Павел должен круглосуточно находиться по адресу Бориспольский район, село Воронки, также ему назначили ношение электронного браслета. При этом судья отклонил ходатайство прокуратуры о запрете священнослужителю записи видео к верующим. К слову, ранее СМИ утверждали об обратном.
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Как уже писал Лайф, на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. Напомним, СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
ТАСС / ZUMA