Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца
Суд отправил на два месяца под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры Павла
Украинский суд назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом на обращение к верующим. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Два месяца проведёт под домашним арестом", — написал парламентарий.
При этом издание ТСН уточнило, что суд также запретил священнослужителю общение с верующими. Однако некоторые украинские СМИ сообщают, что заседание продолжается.
"Отпустите с миром": Настоятель Киево-Печерской лавры назвал ангелами сотрудников СБУ, которые вели его на допрос
Ранее Лайф писал, что на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. Напомним, СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
ТАСС