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1 апреля, 17:46

Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

Суд отправил на два месяца под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры Павла

Украинский суд назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом на обращение к верующим. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Два месяца проведёт под домашним арестом", — написал парламентарий.

При этом издание ТСН уточнило, что суд также запретил священнослужителю общение с верующими. Однако некоторые украинские СМИ сообщают, что заседание продолжается.

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Ранее Лайф писал, что на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. Напомним, СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.

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ТАСС

Наталья Исакова
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