"Отпустите с миром": Настоятель Киево-Печерской лавры назвал ангелами сотрудников СБУ, которые вели его на допрос
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ, сопроводивших его на допрос после проповеди
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел благословил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые следили за литургией и вели его на допрос.
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ, сопроводивших его на допрос после проповеди. Видео © YouTube / Украинская православная церковь
"Меня ждут в Службе безопасности, есть два "ангела", спаси, Господи, этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы всё у них было. А вам [братья и сёстры] благословение подаст блаженнейший. Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", — отметил митрополит, указав на двух стоявших рядом мужчин с закрытыми лицами.
После этого настоятель Киево-Печерской лавры вышел из храма в их сопровождении. Видео было опубликовано на ютуб-канале Украинской православной церкви.
Ранее Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест. СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В ведомстве отметили, что митрополит "оправдывал действия страны-агрессора". В РПЦ же назвали беззаконием украинских властей арест священнослужителя.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.
ТАСС / ЕРА / STEPAN FRANKO