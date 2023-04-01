"Отпустите с миром": Настоятель Киево-Печерской лавры назвал ангелами сотрудников СБУ, которые вели его на допрос

"Меня ждут в Службе безопасности, есть два "ангела", спаси, Господи, этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы всё у них было. А вам [братья и сёстры] благословение подаст блаженнейший. Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", — отметил митрополит, указав на двух стоявших рядом мужчин с закрытыми лицами.