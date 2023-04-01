РПЦ назвала неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события, происходящие вокруг Киево-Печерской лавры.

"К сожалению, реакция мирового сообщества, которая, наверное, могла бы как-то на это повлиять (гонения на УПЦ. — Прим. Лайфа), — она совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему", — сказал он в эфире программы "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".