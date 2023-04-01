РПЦ назвала неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события, происходящие вокруг Киево-Печерской лавры.
"К сожалению, реакция мирового сообщества, которая, наверное, могла бы как-то на это повлиять (гонения на УПЦ. — Прим. Лайфа), — она совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему", — сказал он в эфире программы "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
При этом Легойда отметил, что большое внимание в данной ситуации заслуживают действия простых верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Люди продолжают стоять и молиться у храма, тем самым до последнего защищая святыню.
Ранее сообщалось, что настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест. СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В РПЦ же назвали беззаконием украинских властей арест священнослужителя.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.
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