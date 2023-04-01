В РПЦ отреагировали на арест настоятеля Киево-Печерской лавры
Легойда назвал беззаконием украинских властей арест настоятеля Киево-Печерской лавры
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла продолжением беззакония украинских властей. Он также счёл надуманными обвинения, предъявленные священнослужителю.
"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины. Аргументы кончились. Или их и не было?" — написал Легойда в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что СБУ вручило митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. В его доме проводится обыск.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.
ТАСС / ЕРА / STEPAN FRANKO