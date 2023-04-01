В РПЦ отреагировали на арест настоятеля Киево-Печерской лавры

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла продолжением беззакония украинских властей. Он также счёл надуманными обвинения, предъявленные священнослужителю.

"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины. Аргументы кончились. Или их и не было?" — написал Легойда в телеграм-канале.