СБУ подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры по двум статьям

"На основании собранных доказательств [подозреваемый] уведомлён о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений") и части 1 статьи 436-2 ("оправдание, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины", — сказано в заявлении в телеграм-канале ведомства.