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1 апреля, 11:15

СБУ подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры по двум статьям

<p>Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SBUkr/7783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу по двум статьям.

"На основании собранных доказательств [подозреваемый] уведомлён о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений") и части 1 статьи 436-2 ("оправдание, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины", — сказано в заявлении в телеграм-канале ведомства.

В СБУ отметили, что митрополит "оскорблял религиозные чувства украинцев других конфессий", пытался сформировать к ним враждебное отношение, а также "оправдывал действия страны-агрессора". Сейчас на месте проживания и временного пребывания настоятеля Киево-Печерской лавры ведутся следственные действия.

В РПЦ отреагировали на арест настоятеля Киево-Печерской лавры

В РПЦ отреагировали на арест настоятеля Киево-Печерской лавры

Ранее Лайф писал, что СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.

Никита Осипов
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