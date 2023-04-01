СБУ подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры по двум статьям
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу по двум статьям.
"На основании собранных доказательств [подозреваемый] уведомлён о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений") и части 1 статьи 436-2 ("оправдание, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины", — сказано в заявлении в телеграм-канале ведомства.
В СБУ отметили, что митрополит "оскорблял религиозные чувства украинцев других конфессий", пытался сформировать к ним враждебное отношение, а также "оправдывал действия страны-агрессора". Сейчас на месте проживания и временного пребывания настоятеля Киево-Печерской лавры ведутся следственные действия.
Ранее Лайф писал, что СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.