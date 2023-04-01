Настоятеля Киево-Печерской лавры Павла решили принудительно привести на суд из больницы
Суд по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу переназначили с понедельника на вечер субботы, 1 апреля. Сам священник находится в больнице, но на заседание его приведут принудительно. Об этом сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
На предыдущем заседании суда митрополиту стало плохо. Священнослужитель пожаловался на здоровье, у него понизился уровень сахара в крови. После этого заседание решили перенести на понедельник, но теперь его снова намерены провести в субботу. Оно состоится в 18:30 по московскому времени.
Ранее настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявлял, что его отправили под домашний арест. СБУ подозревает его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В ведомстве отметили, что митрополит "оправдывал действия страны-агрессора". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители не ушли и продолжили совершать молебны.
ТАСС / ЕРА / STEPAN FRANKO