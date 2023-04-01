МИД РФ 1 апреля поздравил Зеленского с профессиональным праздником

На Украине раньше отмечали День дурака фестивалем "Юморина" в Одессе, а теперь устраивают гонения на православных. Об этом заявили в МИД РФ и поздравили украинского президента Владимира Зеленского с профессиональным праздником.

"Раньше День дурака на Украине отмечали одесской "Юмориной". Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.