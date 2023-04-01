МИД РФ 1 апреля поздравил Зеленского с профессиональным праздником
МИД РФ: День дурака на Украине теперь празднуют гонениями на православных
На Украине раньше отмечали День дурака фестивалем "Юморина" в Одессе, а теперь устраивают гонения на православных. Об этом заявили в МИД РФ и поздравили украинского президента Владимира Зеленского с профессиональным праздником.
"Раньше День дурака на Украине отмечали одесской "Юмориной". Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила предъявление обвинений настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В СБУ считают, что он пытался сформировать враждебное отношение к украинцам других конфессий и оправдывал агрессию РФ против Украины, его также обвинили в работе на Россию.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжили проводить молебны. Монахи попытались оспорить выселение через суд, но украинский Минкульт настаивает на том, чтобы священники освободили лавру.
Wikipedia / Владимир Мазур