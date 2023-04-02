В Госдуме сравнили арест митрополита Павла с казнью Христа
Депутат Морозов сравнил арест митрополита Павла с казнью Христа, а Зеленского — с Иудой
Митрополита Павла глава Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов назвал воплощением веры, а преследование настоятеля Киево-Печерской лавры на Украине сравнил с казнью Христа. Депутат также добавил, что президент этой страны Владимир Зеленский выполняет роль Иуды.
"Он (митрополит Павел. — Прим. Лайфа) — воплощённое христианство! Нынешнее его поражение в борьбе за истину подобно казни Христа, есть победа над дьявольским началом, есть торжество веры и добра. Никакого иного прочтения этого события в истинно православном мире не будет... Зеленский — это Ирод, Иуда, Каифа и Пилат в одном лице", — написал Морозов в телеграм-канале.
Он отметил, что предательство "озверевшего подлеца" Зеленского "уже не смоется никаким дождём из западных серебряников и никакой кровью несчастных украинских хлопцев". Арест митрополита депутат назвал событием запредельным.
"Его церковная должность и принадлежность к УПЦ Московского патриархата в данном случае вторичны. Первична его религиозная миссия. Он страдалец за веру!" — добавил Морозов.
Ранее Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Он должен будет носить электронный браслет и до 30 мая не посещать богослужения.
Напомним, на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
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