Митрополита Павла глава Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов назвал воплощением веры, а преследование настоятеля Киево-Печерской лавры на Украине сравнил с казнью Христа. Депутат также добавил, что президент этой страны Владимир Зеленский выполняет роль Иуды.

"Он (митрополит Павел. — Прим. Лайфа) — воплощённое христианство! Нынешнее его поражение в борьбе за истину подобно казни Христа, есть победа над дьявольским началом, есть торжество веры и добра. Никакого иного прочтения этого события в истинно православном мире не будет... Зеленский — это Ирод, Иуда, Каифа и Пилат в одном лице", — написал Морозов в телеграм-канале.

Он отметил, что предательство "озверевшего подлеца" Зеленского "уже не смоется никаким дождём из западных серебряников и никакой кровью несчастных украинских хлопцев". Арест митрополита депутат назвал событием запредельным.

"Его церковная должность и принадлежность к УПЦ Московского патриархата в данном случае вторичны. Первична его религиозная миссия. Он страдалец за веру!" — добавил Морозов.