"Беснуются в Великий пост": Захарова заявила о насилии православия на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гонения на УПЦ, которые усилились 1 апреля, заявила, что на Украине "насилуют православие".

"День дурака прошёл в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. [Президент Украины Владимир] Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся", — написала она в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что "цивилизованные" государства, глядя на это, безмолвствуют, а также игнорируют декларации о правах человека и доклады о религиозных свободах.