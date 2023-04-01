"Беснуются в Великий пост": Захарова заявила о насилии православия на Украине
Захарова — о гонениях на УПЦ: На наших глазах насилуют православие
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гонения на УПЦ, которые усилились 1 апреля, заявила, что на Украине "насилуют православие".
"День дурака прошёл в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. [Президент Украины Владимир] Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся", — написала она в телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что "цивилизованные" государства, глядя на это, безмолвствуют, а также игнорируют декларации о правах человека и доклады о религиозных свободах.
"Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны. Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, по его заявлениям, отправили под домашний арест. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Суд по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу переназначили с понедельника на вечер субботы, 1 апреля. Было решено привести его на заседание из больницы принудительно. Хотя до этого из-за ухудшения состояния здоровья священнослужителя заседание назначили на 3 апреля. Адвокаты митрополита потребовали отвода судьи.
VK / МИД России