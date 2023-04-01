Противники УПЦ организовали рядом с Киево-Печерской лаврой концерт с танцами

Противники канонической Украинской православной церкви сегодня организовали вблизи Киево-Печерской лавры концерт, стремясь заглушить молитвы верующих, которые на протяжении всего дня стоят у стен святыни.

Противники УПЦ организовали рядом с лаврой концерт, стремясь заглушить молитвы верующих. Видео © Telegram / Украинская православная церковь

На видео, которое разместила УПЦ в телеграм-канале, сторонники раскольнической Православной церкви Украины танцуют под громкую музыку и поют. В объектив камеры также попал момент, когда прихожанка УПЦ встала на колени и пыталась произнести молитву, но в итоге её подняли и увели в сторону.

"Во время воскресной всенощной под открытым небом у входа в лавру проходит с другой стороны громкий концерт "освободителей лавры от православных христиан", — отметили в УПЦ.