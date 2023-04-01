Противники УПЦ организовали рядом с Киево-Печерской лаврой концерт с танцами
Противники канонической Украинской православной церкви сегодня организовали вблизи Киево-Печерской лавры концерт, стремясь заглушить молитвы верующих, которые на протяжении всего дня стоят у стен святыни.
Противники УПЦ организовали рядом с лаврой концерт, стремясь заглушить молитвы верующих. Видео © Telegram / Украинская православная церковь
На видео, которое разместила УПЦ в телеграм-канале, сторонники раскольнической Православной церкви Украины танцуют под громкую музыку и поют. В объектив камеры также попал момент, когда прихожанка УПЦ встала на колени и пыталась произнести молитву, но в итоге её подняли и увели в сторону.
"Во время воскресной всенощной под открытым небом у входа в лавру проходит с другой стороны громкий концерт "освободителей лавры от православных христиан", — отметили в УПЦ.
Кроме того, рядом с лаврой противники православной церкви устроили акцию протеста. Так, несколько молодых людей вышли с плакатами с лозунгами против УПЦ и флагами Украины.
Напомним, что конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны. Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, по его заявлениям, отправили под домашний арест. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Суд по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу переназначили с понедельника на вечер субботы, 1 апреля. Было решено привести его на заседание из больницы принудительно. Хотя до этого из-за ухудшения состояния здоровья священнослужителя заседание назначили на 3 апреля.
Telegram / Украинская православная церковь