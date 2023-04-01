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1 апреля, 13:30

Суд перенёс на 3 апреля заседание по избранию меры пресечения митрополиту Павлу

Суд в Киеве перенёс заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу из-за его плохого самочувствия. Об этом сообщает издание "Страна".

Священнослужитель во время заседания пожаловался на здоровье, у него понизился уровень сахара в крови. В этой связи суд перенёс заседание на утро понедельника, 3 апреля.

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Ранее сам настоятель Киево-Печерской лавры заявлял, что его отправили под домашний арест. СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В ведомстве отметили, что митрополит "оправдывал действия страны-агрессора".

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t.me / lavralive

Иван Косицын
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