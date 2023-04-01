Суд перенёс на 3 апреля заседание по избранию меры пресечения митрополиту Павлу

Суд в Киеве перенёс заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу из-за его плохого самочувствия. Об этом сообщает издание "Страна".

Священнослужитель во время заседания пожаловался на здоровье, у него понизился уровень сахара в крови. В этой связи суд перенёс заседание на утро понедельника, 3 апреля.