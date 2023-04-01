Адвокаты настоятеля Киево-Печерской лавры Павла потребовали отвода судьи
Адвокаты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла потребовали отвода судьи. Это связано с тем, что он не удовлетворил их ходатайство на ознакомление с оригиналами аудиофайлов, сообщает "Политика страны".
Известно, что речь идёт о тех аудио, на основании которых священнослужителя обвиняют в "оправдании вооружённой агрессии со стороны России". Сам митрополит находится в суде, несмотря на плохое самочувствие.
"Отпустите с миром": Настоятель Киево-Печерской лавры назвал ангелами сотрудников СБУ, которые вели его на допрос
Ранее Лайф писал, что суд по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесли с понедельника на вечер субботы, 1 апреля. Было решено привести его на заседание из больницы принудительно. Хотя до этого из-за ухудшения состояния здоровья священнослужителя заседание назначили на 3 апреля.
Ранее настоятеля Киево-Печерской лавры Павла отправили под домашний арест. Об этом заявил сам священнослужитель. СБУ подозревает его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
Shutterstock