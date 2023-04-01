Адвокаты настоятеля Киево-Печерской лавры Павла потребовали отвода судьи

Адвокаты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла потребовали отвода судьи. Это связано с тем, что он не удовлетворил их ходатайство на ознакомление с оригиналами аудиофайлов, сообщает "Политика страны" .

Известно, что речь идёт о тех аудио, на основании которых священнослужителя обвиняют в "оправдании вооружённой агрессии со стороны России". Сам митрополит находится в суде, несмотря на плохое самочувствие.