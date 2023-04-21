Полиция опечатала два корпуса Киево-Печерской лавры и запрещает съёмку очевидцам

Полицейские опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своём телеграм-канале. Речь идёт о 44-м корпусе, где расположены административные помещения и церковная лавка.

Кроме того, полиция оцепила ещё один, 39-й, корпус. По всей видимости, он жилой. Журналисты распространили видео, как представителю пресс-службы УПЦ отцу Гавриилу правоохранители не дали забрать технику для съёмки и личные вещи из своей комнаты. Не пустили в корпус и отца Арефу, несмотря на то что ему нужны были лекарства от диабета.

Полицейские не пустили за лекарствами страдающего от диабета отца Арефу. Видео © Союз православных журналистов