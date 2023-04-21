Полиция опечатала два корпуса Киево-Печерской лавры и запрещает съёмку очевидцам
Полиция опечатала 44-й и 39-й корпуса Киево-Печерской лавры. Фото © Союз православных журналистов
Полицейские опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своём телеграм-канале. Речь идёт о 44-м корпусе, где расположены административные помещения и церковная лавка.
Кроме того, полиция оцепила ещё один, 39-й, корпус. По всей видимости, он жилой. Журналисты распространили видео, как представителю пресс-службы УПЦ отцу Гавриилу правоохранители не дали забрать технику для съёмки и личные вещи из своей комнаты. Не пустили в корпус и отца Арефу, несмотря на то что ему нужны были лекарства от диабета.
Полицейские не пустили за лекарствами страдающего от диабета отца Арефу. Видео © Союз православных журналистов
"Сейчас полиция препятствует любой съёмке того, что происходит в лавре. Обыскивают операторов, ведущего прямого эфира задержали в машине. Наверное, только по предъявлении удостоверения "правильных каналов" власть позволит снимать свой беспредел?" — говорится в сообщении Союза журналистов.
Лайф уже сообщал, что активные гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". А сегодня утром силовики, в том числе полиция особого назначения, прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На одном из корпусов монастыря полицейские срезали замки.