Песков: РФ осуждает действия полиции Украины в ситуации с Киево-Печерской лаврой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ осуждает действия украинских правоохранителей, пытавшихся блокировать вход в Киево-Печерскую лавру. По его словам, позиция Москвы в этой ситуации хорошо известна и последовательна.