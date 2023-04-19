Песков: РФ осуждает действия полиции Украины в ситуации с Киево-Печерской лаврой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ осуждает действия украинских правоохранителей, пытавшихся блокировать вход в Киево-Печерскую лавру. По его словам, позиция Москвы в этой ситуации хорошо известна и последовательна.
"Мы решительно осуждаем эти действия", — отметил представитель Кремля.
Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK