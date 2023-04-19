КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 09:55

Песков: РФ осуждает действия полиции Украины в ситуации с Киево-Печерской лаврой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ осуждает действия украинских правоохранителей, пытавшихся блокировать вход в Киево-Печерскую лавру. По его словам, позиция Москвы в этой ситуации хорошо известна и последовательна.

"Мы решительно осуждаем эти действия", — отметил представитель Кремля.

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские

Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Александр Юнашев
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