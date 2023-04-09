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9 апреля, 19:28

Раскольники толкнули прихожанку при штурме УПЦ в Хмельницкой области, сломав ей бедро

Прихожанка пострадала при штурме собора УПЦ в Каменце-Подольском

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), напавшие на собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области, повалили прихожанку на землю. Женщину госпитализировали, у неё диагностирован перелом бедра, сообщает Союз православных журналистов.

Раскольники ринулись в собор, расталкивая прихожан УПЦ. Видео © t.me / "СПЖ Новости Православия"

Штурм кафедрального собора в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, продолжается второй день. Накануне около ста сторонников ПЦУ собрались у его стен и "голосовали" за то, чтобы собор "перешёл" к ПЦУ.

По информации представителей Союза православных журналистов, сторонники ПЦУ также применили против прихожан слезоточивый газ.

Украинцам начали вручать повестки из-за попыток помешать захвату собора Александра Невского

Украинцам начали вручать повестки из-за попыток помешать захвату собора Александра Невского

В это воскресенье раскольники ПЦУ захватили ещё один храм — в Староконстантинове Хмельницкой области. Собравшиеся скандировали: "Геть московского попа!"

Обложка ©

t.me / "СПЖ Новости Православия"

Ирина Фальке
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