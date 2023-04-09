Раскольники толкнули прихожанку при штурме УПЦ в Хмельницкой области, сломав ей бедро

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), напавшие на собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области, повалили прихожанку на землю. Женщину госпитализировали, у неё диагностирован перелом бедра, сообщает Союз православных журналистов.

Раскольники ринулись в собор, расталкивая прихожан УПЦ. Видео © t.me / "СПЖ Новости Православия"

Штурм кафедрального собора в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, продолжается второй день. Накануне около ста сторонников ПЦУ собрались у его стен и "голосовали" за то, чтобы собор "перешёл" к ПЦУ.

По информации представителей Союза православных журналистов, сторонники ПЦУ также применили против прихожан слезоточивый газ.