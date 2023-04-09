Раскольники захватили храм на Украине с криками "Геть московского попа!"

В городе Староконстантинове Хмельницкой области раскольники Православной церкви Украины захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат городского совета Виталий Подгайчук.

Сторонники ПЦУ скандируют кричалку у храма в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове. Видео © t.me / "Пономарь"

"Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ... Продолжение следует..." — написал он на странице в Facebook* и опубликовал видео, как собравшиеся скандируют: "Геть московского попа!"

Оккупация сторонниками ПЦУ храмов на Украине продолжается: накануне раскольники захватили в Хмельницкой области кафедральный собор. Также появились кадры, на которых видно первое богослужение, совершённое священниками ПЦУ.