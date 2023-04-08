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8 апреля, 15:35

Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области

В Хмельницкой области продолжают массово переводить храмы в подчинение Православной церкви Украины (ПЦУ). Так, днём 8 апреля раскольники захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке, сообщается в телеграм-канале Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

В Свято-Михайловском соборе Шепетовки состоялось первое богослужение, совершённое священниками ПЦУ. Видео © Telegram / Черновицко-Буковинская епархия

Как уточнили в пресс-службе УПЦ, вторгнувшиеся в обитель сторонники ПЦУ потребовали у верующих прекратить молитву, после чего начали громко хлопать в ладоши и выкрикивать свои лозунги. На кадрах, опубликованных епархией, уже показано первое богослужение, совершённое священниками ПЦУ.

"Шепетовка всё. Кафедральный собор захвачен", — прокомментировали в епархии данный ролик.

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Ранее Лайф сообщал, что раскольники из ПЦУ захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Митингующие требовали изгнания УПЦ из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Также они предпринимали попытки взять штурмом собор. В итоге им отдали ключи от обители.

Обложка ©

Telegram / Черновицко-Буковинская епархия

Наталья Исакова
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