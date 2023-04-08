Мгновенная карма: Украинец во время захвата храма УПЦ вырвал у священника крест, бросил на землю и умер
Во время захвата храма УПЦ в Киевской области умер один из нападавших
В селе Липовец Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) умер один из нападавших мужчин. Об инциденте рассказали в Союзе православных журналистов.
"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов", — указано в сообщении.
Известно, что Семцов совместно со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал у священника крест, после чего бросил его на землю. Буквально сразу нападавшему стало плохо, вскоре он скончался.
Весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Однако священнослужители отказались уходить из обители и решили судиться. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".
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