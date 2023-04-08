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8 апреля, 14:34
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Мгновенная карма: Украинец во время захвата храма УПЦ вырвал у священника крест, бросил на землю и умер

Во время захвата храма УПЦ в Киевской области умер один из нападавших

В селе Липовец Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) умер один из нападавших мужчин. Об инциденте рассказали в Союзе православных журналистов.

"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов", — указано в сообщении.

Известно, что Семцов совместно со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал у священника крест, после чего бросил его на землю. Буквально сразу нападавшему стало плохо, вскоре он скончался.

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Весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Однако священнослужители отказались уходить из обители и решили судиться. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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