Мгновенная карма: Украинец во время захвата храма УПЦ вырвал у священника крест, бросил на землю и умер

В селе Липовец Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) умер один из нападавших мужчин. Об инциденте рассказали в Союзе православных журналистов.

"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов", — указано в сообщении.