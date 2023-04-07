Раскольники ПЦУ провели службу в Лавре, на ней присутствовал Порошенко
Порошенко на богослужении в Киево-Печерской лавре. Обложка © t.me / lavralive
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы. На нём присутствовали и бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко вместе с супругой, сообщают местные СМИ.
Богослужение проходило в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Он находится на так называемой Верхней лавре. На службе собралось всего несколько десятков человек. Богослужение проводил архимандрит Авраамий, который перешёл из УПЦ в ПЦУ, после чего был назначен наместником монастыря Киево-Печерской Лавры в составе Православной церкви Украины. Он призвал монахов УПЦ принять "новую каноническую реальность" и переходить в ПЦУ.
При этом каноническая Украинская православная церковь также провела богослужение в честь Благовещения. В каком именно из храмов проходила служба, не указывалось, но известно, что всё происходило на территории Нижней лавры.
Лайф напоминает, что весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Однако священнослужители отказались уходить из обители и решили судиться. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".