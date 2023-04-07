Раскольники ПЦУ провели службу в Лавре, на ней присутствовал Порошенко

Богослужение проходило в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Он находится на так называемой Верхней лавре. На службе собралось всего несколько десятков человек. Богослужение проводил архимандрит Авраамий, который перешёл из УПЦ в ПЦУ, после чего был назначен наместником монастыря Киево-Печерской Лавры в составе Православной церкви Украины. Он призвал монахов УПЦ принять "новую каноническую реальность" и переходить в ПЦУ.