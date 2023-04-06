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6 апреля, 09:00

11-летняя девочка с криком попыталась отстоять свою веру перед раскольником из ПЦУ

В Киево-Печерской лавре 11-летняя девочка вступила в диалог с раскольником

В Киево-Печерской лавре 11-летняя девочка по имени Дарья вступила в разговор со сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Она эмоционально объяснила, что "хочет быть с Богом" в Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает SHOT.

11-летняя девочка вступила в эмоциональный диалог с представителем ПЦУ. Видео © Telegram / SHOT

Один из представителей раскольнической структуры спросил, кто велел девочке сказать все эти слова. Она ответила, что это её собственное мнение.

"Я сама, моя душа кричит: я не могу уже это терпеть", — прокричала Дарья.

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Она также сказала, что защищает свою веру в Украинской православной церкви и намерена стоять в защиту лавры "столько, сколько потребуется".

Ранее Лайф писал о том, что настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. СБУ заявила, что он якобы работал на Россию и "разжигал религиозную рознь". Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить". Он также призвал сделать то же самое со всем пророссийским.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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