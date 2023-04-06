11-летняя девочка с криком попыталась отстоять свою веру перед раскольником из ПЦУ

В Киево-Печерской лавре 11-летняя девочка по имени Дарья вступила в разговор со сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Она эмоционально объяснила, что "хочет быть с Богом" в Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает SHOT.

11-летняя девочка вступила в эмоциональный диалог с представителем ПЦУ. Видео © Telegram / SHOT

Один из представителей раскольнической структуры спросил, кто велел девочке сказать все эти слова. Она ответила, что это её собственное мнение.

"Я сама, моя душа кричит: я не могу уже это терпеть", — прокричала Дарья.