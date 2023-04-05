Раскольники со знаменем "Правого сектора" захватили храм во время отпевания бойца ВСУ
Раскольники захватили храм УПЦ под Черновцами во время отпевания бойца ВСУ
Члены раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ, это произошло во время отпевания погибшего военного.
Кадры захвата храма УПЦ раскольниками из ПЦУ в Черновицкой области Украины. Видео © Telegram / Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
"Спилили дверь. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договорённость. Перед храмом батюшки ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-чёрное знамя (флаг "Правого сектора"*. — Прим. Лайфа) в алтарь", — рассказали в УПЦ.
Тело бойца ВСУ лежало перед храмом, пока представители ПЦУ были заняты присвоением имущества. Инцидент произошёл в селе Задубровка.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Священнослужители подали иск, 26 апреля будет рассмотрена их жалоба. Тем временем суд отказался отложить изгнание монахов до заседания. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел отправлен под домашний арест. СБУ заявила, что он "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь".
Позже также стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды и с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
Telegram / Черновицко-Буковинская епархия УПЦ