Раскольники со знаменем "Правого сектора" захватили храм во время отпевания бойца ВСУ

Члены раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ, это произошло во время отпевания погибшего военного.

Кадры захвата храма УПЦ раскольниками из ПЦУ в Черновицкой области Украины. Видео © Telegram / Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

"Спилили дверь. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договорённость. Перед храмом батюшки ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-чёрное знамя (флаг "Правого сектора"*. — Прим. Лайфа) в алтарь", — рассказали в УПЦ.

Тело бойца ВСУ лежало перед храмом, пока представители ПЦУ были заняты присвоением имущества. Инцидент произошёл в селе Задубровка.

Позже также стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды и с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.