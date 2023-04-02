Рядом с Киево-Печерской лаврой заметили людей с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"
У Киево-Печерской лавры заметили молодых людей с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"*. По данным РИА "Новости", их сняли рядом с полицейскими автобусами.
Противники УПЦ под Киево-Печерской лаврой пытаются перекричать собравшихся там верующих. Видео © Telegram / Украинская православная церковь
Лидер группы выстроил около 20 собравшихся в шеренгу и провёл "перекличку". Некоторые из них были в масках. Всё это происходит в присутствии правоохранителей, которые задают вопросы молодым людям и досматривают их вещи.
"Внимание! Подняли руки все несовершеннолетние! Их хотите задерживать, господин герой?" — спросил парень с нашивкой "Правого сектора" сотрудника полиции.
После этого правоохранители стали организованно сажать молодых людей в автобус. Один из очевидцев подчеркнул, что их задержали. Ранее сегодня Украинская православная церковь опубликовала видео, на котором противники УПЦ под Киево-Печерской лаврой пытаются перекричать собравшихся там верующих.
Напомним, что конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны. Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, по его заявлениям, отправили под домашний арест. СБУ заявила, что священнослужитель "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь".
* Запрещённая в России экстремистская организация.
Telegram / Украинская православная церковь