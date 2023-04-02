Рядом с Киево-Печерской лаврой заметили людей с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"

У Киево-Печерской лавры заметили молодых людей с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"*. По данным РИА "Новости", их сняли рядом с полицейскими автобусами.

Противники УПЦ под Киево-Печерской лаврой пытаются перекричать собравшихся там верующих. Видео © Telegram / Украинская православная церковь

Лидер группы выстроил около 20 собравшихся в шеренгу и провёл "перекличку". Некоторые из них были в масках. Всё это происходит в присутствии правоохранителей, которые задают вопросы молодым людям и досматривают их вещи.

"Внимание! Подняли руки все несовершеннолетние! Их хотите задерживать, господин герой?" — спросил парень с нашивкой "Правого сектора" сотрудника полиции.

После этого правоохранители стали организованно сажать молодых людей в автобус. Один из очевидцев подчеркнул, что их задержали. Ранее сегодня Украинская православная церковь опубликовала видео, на котором противники УПЦ под Киево-Печерской лаврой пытаются перекричать собравшихся там верующих.