Певчая, молившаяся рядом с Киево-Печерской лаврой, вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь. Женщина, которая молилась на коленях перед провокаторами рядом с лаврой, сообщила, что с ней всё хорошо.

"Я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже", — приводит RT слова Ершовой.