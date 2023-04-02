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2 апреля, 13:39

Певчая, молившаяся рядом с Киево-Печерской лаврой, вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры Ершова опровергла сообщения о том, что её задержала СБУ

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь. Женщина, которая молилась на коленях перед провокаторами рядом с лаврой, сообщила, что с ней всё хорошо.

"Я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже", — приводит RT слова Ершовой.

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Ранее противники УПЦ организовали рядом с Киево-Печерской лаврой концерт с танцами, стремясь заглушить молитвы верующих. Прихожанка УПЦ встала на колени и пыталась произнести молитву, но в итоге её подняли и увели в сторону. Позже выяснилось, что смелую девушку зовут Екатерина Ершова. Она поэтесса и бард. После этого Ершова перестала выходить на связь. Монахи опасались, что её могли задержать украинские силовики.

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Telegram / Украинская православная церковь

Иван Косицын
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